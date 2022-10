Nicaragua : deux Françaises jugées pour "complot", la dérive dictatoriale du président Daniel Ortega

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Au Nicaragua, une mère et sa fille vont être jugées pour complot contre l'État. Leur particularité : elles ont la double nationalité, française et nicaraguayenne. Elles sont surtout proches de l'opposition.

Jeannine Horvilleur, 63 ans, et sa fille Ana, 43 ans, sont depuis trois semaines à l'isolement dans une prison de Managua, "el Chipote", qui servait autrefois de centre de torture. Elles sont accusées d'avoir conspiré "pour porter atteinte à l'intégrité nationale" et d'avoir "diffusé de fausses informations". En réalité, les deux Français sont surtout coupables d'être la femme et la fille du leader de l'opposition au pouvoir du Nicaragua, Javier Alvarez.

Le jour de leur arrestation, il a réussi à prendre la fuite et à se réfugier au Costa Rica. Son gendre a également été arrêté. Les deux femmes connaîtront d'ici une dizaine de jours la date de leur procès.

#EstaSemana | "No tenemos ninguna información, no sabemos absolutamente nada de ellos. Solo sabemos que están allí (El Chipote), denuncia Javier Álvarez sobre el secuestro de su esposa, hija y yerno por la Policía orteguista. Vea la entrevista completa ➡ https://t.co/Ym3bmL1l7w pic.twitter.com/ZfyMNXq9Y3 — Confidencial Nicaragua (@confidencial_ni) September 17, 2022

En attendant, leurs proches n'ont "aucune information", ne savent "absolument rien", dit Javier Alvarez dans une interview au media Conficencial.

La répression monte d'un cran

Leur situation témoigne du fait que la répression monte encore d'un cran contre l'opposition au président Daniel Ortega. Plus de 200 opposants sont déjà emprisonnés au Nicaragua. En un an, une trentaine de journaux, radios et télévisions trop critiques ont été fermés, la liste des ONG interdites s'allonge chaque jour. Cet été, un évêque a été mis en résidence surveillée et des prêtres jetés en prison. Ortega ne pardonne pas à l'église d'avoir aidé des protestataires pendant les grandes manifestations contre le pouvoir qui avaient fait près de 400 morts en 2018. Aujourd'hui, ce sont donc les proches des personnes recherchées qui deviennent des cibles à leur tour.

#Nicaragua Javier Álvarez denuncia detención de su esposa e hija, ambas trasladadas al Chipote https://t.co/DAIgMQPmoK pic.twitter.com/E4Lj4fARL1 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 16, 2022

Les étrangers ne sont pas épargnés : le site France Diplomatie rappelle qu'il est "recommandé d’observer la plus grande réserve dans l’expression d’une opinion politique, y compris en ligne ou sur les réseaux sociaux. Il est déconseillé de se joindre à toute manifestation ou rassemblement. Pour rappel, la participation des étrangers à la vie politique du pays est interdite par la loi nicaraguayenne sous peine d’expulsion".

Isolement international

Le Nicaragua s'isole de plus en plus sur la scène internationale : l'ancien révolutionnaire sandiniste devenu dictateur, réélu en novembre pour un quatrième mandat - c'était facile, tous ses adversaires étaient en prison ou en exil et le taux d'absentation a atteint 80% - accumule les gestes d'humeur.

Vendredi 30 septembre, Daniel Ortega a rompu ses relations diplomatiques avec les Pays Bas, qualifiant le gouvernement d’"interventionniste" et de "néocolonial". En cause : La Haye a abandonné le financement d’hôpital, faute de respect des droits de l'homme. Samedi, des policiers escortaient donc l’ambassadrice de l’Union européenne jusqu'à l'aéroport : au Conseil des droits de l’homme à Genève, un représentant des 27 a demandé à Managua de "restaurer" la démocratie. Adios la diplomate.

Ortega refuse aussi de laisser entrer le nouvel ambassadeur américain, qui a récemment employé le mot "dictature". En mars, il avait même dégagé manu militari l’ambassadeur du Vatican, décision inédite dans le monde. Sa dérive lui vaut déjà depuis quatre ans toute une série de sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Bruxelles, qui entend répondre "de manière ferme et proportionnée" à Managua, devrait les renforcer.