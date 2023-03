Gironde : les habitants de Vayres profitent d’un supermarché inversé

À Vayres (Gironde), les habitants jouissent d’un supermarché inversé. Le concept est simple, on dépose ses objets et en échange vous avez le droit d'en récupérer. Reportage.

Ici, presque rien ne se jette, tout se recycle. Une maman de trois enfants adore venir dans ce supermarché un peu particulier, situé à Vayres (Gironde). Tous les habitants quel que soit leurs revenus peuvent se servir gratuitement. "On vient assez souvent. Ça fait du recyclage. Ça évite de racheter des jouets chers", témoigne la mère de famille. Outre des jouets, il y a aussi des livres et des objets de décoration, mis à disposition par les habitants.



200 personnes par jour

C’est un supermarché inversé, où on peut se servir à sa guise et déposer les objets dont on n’a plus besoin. À l’extérieur, les usagers défilent toute la journée, 200 personnes par jour. Dans ce supermarché inversé, les employés ne parlent pas de déchets, mais de ressources. "On est vraiment là pour trouver de l’utilité et éviter l’enfouissement", explique Lydie Cailleau, agente valorisatrice. Depuis sa création il y a six ans, plus de 6 000 tonnes de déchets ont échappé à l’enfouissement.