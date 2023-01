Environnement : le casse-tête du recyclage du plastique

Les ONG souhaitent limiter l'usage du plastique et accélérer le recyclage. Décryptage avec la journaliste Sandrine Feydel, lundi 9 janvier.

Difficile de savoir dans quelle poubelle mettre son plastique. "C'est une nouveauté : depuis le 1er janvier, les Français de métropole peuvent déposer tous leurs déchets plastiques dans le bac de tri", explique la journaliste Sandrine Feydel, présente sur le plateau du 19/20, lundi 9 janvier. À savoir les tubes de dentifrice, les gourdes de compote, les paquets de chips ou encore les barquettes, briques de lait et le film plastique.

Difficile de recycler

Recycler est plus compliqué, puisqu'il n'existe "pas un, mais plusieurs plastiques". Les bouteilles et les flacons sont ainsi recyclés à 59 %, alors que d'autres emballages sont également recyclés, comme les sachets de mouchoirs ou les surgelés. "Ils servent ensuite à fabriquer des sacs-poubelles. Les tubes de dentifrice, eux, finissent en siège auto", poursuit la journaliste. Seuls 11 % de ces emballages sont effectivement recyclés. La France génère près de 3,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an.