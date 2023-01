Environnement : Danone utilise-t-elle trop de plastique pour ses emballages ?

Trois ONG écologistes assignent Danone en justice, lundi 9 janvier. Elles reprochent à l'entreprise d'utiliser trop de plastique, en dépit de la loi.

Lundi 9 janvier, le groupe Danone est assigné en justice par trois organisations écologistes pour "non-respect du devoir de vigilance". Elles dénoncent l'utilisation du plastique. Depuis 2017, une loi française oblige les entreprises à réduire leur impact sur l'environnement. "Aujourd'hui, on demande de la part de l'entreprise une stratégie de réduction, de dé plastification", indique Philippine Huc, porte-parole de la coalition des ONG.

Plus de 750 000 tonnes de plastique en 2021

Elle dénonce le fait que Danone n'ait pas pris d'engagement ferme dans cette direction. Les trois ONG reprochent à l'entreprise d'utiliser de plus en plus de plastique. Ainsi, plus de 750 000 tonnes de plastique auraient été produites en 2021, contre 716 000 en 2020. De son côté, Danone affirme avoir réduit son utilisation du plastique de 12 % en quatre ans. Pour utiliser moins de plastique, des contenants en verre peuvent être privilégiés.