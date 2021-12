"Soyons fiers de notre foie gras et de nos artisans" : 56 élus de Dordogne signent un manifeste pour défendre la filière

Une cinquantaine d'élus de Dordogne signent un manifeste ce lundi intitulé "Soyons fiers de notre foie gras et de nos artisans" pour défendre la filière, dans un contexte de banissement du produit des cérémonies officielles de grandes villes écologistes.

Une cinquantaine d'élus de Dordogne signent lundi 13 décembre un manifeste intitulé "Soyons fiers de notre foie gras et de nos artisans" pour défendre la filière, rapporte France Bleu Périgord. Cette lettre ouverte s'inscrit dans un contexte de banissement du foie gras des réceptions officielles de plusieurs grandes villes écologistes, comme Lyon, Strasbourg ou Grenoble.

Ce manifeste, rédigé à l'initiative du député MoDem de la 3e circonscription de Dordogne Jean-Pierre Cubertafon, réunit 56 élus du département. "N’en déplaise à certains, l’immense majorité du foie gras est produite sur le territoire français au sein d’élevages de taille réduite, éthiques et respectant des normes qualitatives drastiques", écrivent-ils.

"Des réactions de citadins"

"À l’heure où les détracteurs du foie gras se multiplient, soyons fiers de notre identité gastronomique et de nos produits", plaident-ils. "Défendons nos artisans et les petits producteurs, cessons de stigmatiser ces acteurs de la gastronomie française et arrêtons de cautionner l’hypocrisie de quelques élus en mal de reconnaissance."

Le député Jean-Pierre Curbertafon ajoute auprès de France Bleu Périgord qu'il "invite" les élus écologistes "à venir en Périgord, et ils verront que ces produits sont préparés dans les meilleures conditions possibles."

Le maire de Sorges Jean-Jacques Ratier termine : "Ce sont des réactions de citadins. Je souffre de ce monde qui vit sur des impressions et sur une méconnaissance totale de la réalité."