Strasbourg : le foie gras banni des réceptions de la mairie

C'est l'un des produits phare de Noël maintenant banni par la ville de Strasbourg (Bas-Rhin). Il n'y aura plus de foie gras sur la table des réceptions organisées par la ville. La maire écologiste Jeanne Barseghian a confirmé son engagement sur France Bleu Alsace : "C'est juste qu'à l'Hôtel de ville, on a pu mettre en place un certain nombre de critères autour de l'écoresponsabilité. Je suis attentive aux prises de conscience sociétale sur la question de la cause animale".



La filière du foie gras fragilisée ?

Cette position fait réagir dans les allées du marché de Noël, où le foie gras alsacien est bien présent. Mickael Doriath est l'un des plus gros producteurs de foie gras en Alsace. Il est à la tête d'une exploitation familiale qui engraisse jusqu'à 700 canards. Il craint que cette décision fasse "boule de neige". Contactée, la mairie rappelle que cette décision est déjà appliquée et que les volumes concernés sont très faibles.