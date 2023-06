Eure : une ferme propose la cueillette de fraises

Qu’elles soient bio, gariguettes, françaises de préférence ou pas, c’est la saison des fraises. La meilleure manière de les choisir, c’est de les cueillir soi-même. C’est ce que proposent de plus en plus de fermes, comme dans l’Eure.

Un flot continu de voitures en file indienne. À chaque fois, la cueillette de Bourgtheroulde (Eure) attire beaucoup de monde. À la manœuvre, Rik, épaulé ce jour-là par une bande de copains et notamment Dominique, à la guitare. Car cette cueillette se veut d’abord un moment sympathique. Puis direction les tunnels. Ici, il y a huit variétés de fraises. Les fermes d’un côté, les plus tendres de l’autre. Des fraises toutes plus appétissantes les unes que les autres.



Éléments nutritifs naturels

Dans la culture de plein champ, on utilise des éléments nutritifs naturels, ce qui donne un parfum délicieux à la fraise. Aucun traitement n’est appliqué, on peut donc les manger sans les laver. "De la confiture, du coulis, des tartes avec de la chantilly", énumère une femme. Cela fait 31 ans que Rik fait de la vente directe, à la ferme. Cette année, il en est à sa troisième cueillette, à une date un peu plus tardive que d’habitude, mais pour lui tout est normal. "La saison de la fraise, c’était le mois de juin. Maintenant on est habitués à voir des fruits au mois de mars, de février. Mais ça n’a rien à voir avec la fraise. C’est de la betterave", déclare Rik Van Houtte, producteur. Après les fraises, il y aura dans un mois, les groseilles et le cassis.