Nature : la fleur ylang-ylang, le parfum envoutant de Mayotte

Direction Mayotte, que l’on appelle aussi "l’île aux fleurs". La reine là-bas, c'est l'ylang-ylang, une fleur jaune prisée des plus grands parfumeurs.

Grace à son climat tropical, Mayotte possède une flore incroyablement diversifiée, de 1 350 espèces. Une a fait la renommée de l’île : l’ylang-ylang. La fleur, très prisée des parfumeurs, a été surnommée il y a quelques années l’or jaune des mahorais. Elle se récolte à la main. Une fois ramassées, les fleurs sont confiées à Hassani Soulaimana, cultivateur à Ouangani (Mayotte). Il reçoit ce jour un groupe de touristes, pour leur livrer les secrets de la plante.

Un trésor local

Pour qu’elle dévoile son parfum, il faut passer par la distillation. Quand le parfum de l’ylang-ylang atteint son paroxysme, les fleurs sont jetées dans une cuve d’eau bouillante. Deux heures après, l’huile essentielle de l’ylang-ylang, plus légère que l’eau, reste à la surface. Cette huile envoutante et apaisante est vendue autour de 7 euros, en plus des 45 euros la visite. À Mayotte, baptisée l’île aux fleurs, l’ylang-ylang est un véritable trésor. "On peut l’utiliser dans notre collier pour les mariages", explique Taambati Abdou, gardienne du patrimoine mahorais au Santal Logis (Mayotte).