Sécheresse : la “police de l’eau” traque les fraudeurs dans le sud-ouest

Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse inquiète toujours ce mercredi 19 avril. Une police locale spécialisée fait la chasse aux gaspilleurs d’eau, en pénurie dans de nombreux villages de la région.

Les Pyrénées-Orientales sont en alerte sécheresse depuis deux mois. Il est interdit de nettoyer son véhicule ou d'arroser sa pelouse. Pour vérifier tout cela, la police de l’eau patrouille et passe à l’action dans l’agglomération de Perpignan. Une habitante a même décidé de se passer de sa piscine pour le moment dans ce contexte de pénurie. “On ira à la mer, on vit dans le Sud, donc on a de la chance”, plaisante-t-elle.

Des dénonciations entre voisins



Le long d’un canal, les agents traquent les branchements sauvages, courants dans la région. “Nous avons une prise d’eau dans le canal d’arrosage à l’aide d’un tuyau et d’une pompe qui permet à la personne de remonter l’eau dans son jardin”, explique Gilles Boumaza, agent de l'Office français de la biodiversité. Face à la multiplication des infractions, la préfecture a remarqué une augmentation des dénonciations entre voisins. Chaque personne prise en flagrant délit est passible d’une contravention de 1 500 euros.