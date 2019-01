Un avocat du barreau de Paris placé en garde à vue pour des soupçons de "financement du terrorisme"

Cet avocat est soupçonné d'avoir versé une somme pour extraire un Français de la zone irako-syrienne.

Un avocat a été interpellé et placé en garde à vue, mardi 15 janvier, dans les locaux de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure) à Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine. Il est soupçonné de "financement du terrorisme", a appris franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.

Cet avocat du barreau de Paris est soupçonné d’avoir versé une somme d'argent pour extraire un jihadiste Français hors de la zone irako-syrienne.

Encore 1 180 Français dans la zone irako-syrienne

323 personnes ayant rejoint les rangs de l'organisation État Islamique en Irak et en Syrie depuis 2014 sont revenues en France, selon les chiffres publiés par le gouvernement, en février 2018. Il reste encore sur place environ 1 180 Français, près de 680 adultes et plus de 500 enfants.