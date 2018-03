INFO FRANCEINFO : 300 jihadistes français sont morts en Irak et en Syrie depuis 2014

Le dernier décompte de la DGSI, révélé mercredi par franceinfo, fait état de 288 hommes et 12 femmes, Français et binationaux, morts en Irak et en Syrie depuis 2014 alors qu'ils avaient rejoint les rangs du groupe État islamique.

De la fumée s'élève de Mossoul (Irak), après une frappe aérienne de la coalition internationale contre le groupe jihadiste Etat islamique, le 9 juillet 2017. (AHMAD AL-RUBAYE / AFP)