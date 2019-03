Cinq enfants de jihadistes rapatriés en France

Trois petits-frères de 5, 3 et 1 an ont rejoint la France vendredi 15 mars, depuis la Syrie. Ils étaient orphelins depuis la mort de leur mère française qui avait rejoint les rangs jihadistes. Les grands-parents réclamaient le retour depuis des mois."C'est un bonheur, mais un bonheur amer parce qu'on sait qu'on a n'a plus notre fille", dit Lydie Maninchedda, la grand-mère d'enfants rapatriés."Ils seront certainement dans un hôpital, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de soins", dit Patrice, le grand-père.

Au cas par cas

Bientôt, un juge des enfants dira à qui seront confiés les enfants rentrés aujourd'hui. Mercredi depuis le Kenya, Emmanuel Macron a annoncé que les rapatriements des enfants de jihadistes seraient effectués au cas par cas, en fonction de critères humanitaires. Les avocats des familles attendent plus de l'État français.

