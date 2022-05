Les chefs racontent leurs recettes sur les réseaux sociaux pour attirer une nouvelle clientèle

FRANCEINFO

C'est une pratique qui a commencé à se généraliser pendant les confinements en pleine pandémie de Covid-19. Dans les cuisines de leur restaurant, des chefs se sont mis à animer des comptes sur les réseaux sociaux pour présenter leurs recettes aux clients. Une façon de créer du lien quand tous les établissements étaient passés uniquement à la vente à emporter. Mais aussi un moyen de provoquer l'envie de se déplacer chez un jeune public, très friand de ce genre de contenus.

Le virus s'est éloigné, mais la pratique est restée. En Vendée, Sébastien Moreau, le chef du restaurant "L'écume gourmande" raconte comment ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont fait connaître davantage son établissement. "Les clients d'avant sont revenus et le nombre de partage a fait qu'on a eu une nouvelle clientèle". Dans sa cuisine, avant le service, son équipe s'affaire pour le repas du midi pendant qu'il enregistre sa dernière vidéo.

Pour profiter de cet engouement, des start-ups ont même créé des plateformes qui regroupent les vidéos de chefs. Selon Mathieu Perochon, le président de Cooking University, il a cependant fallu repenser le format des vidéos à la fin des confinements.

"Maintenant que la vie a repris, on a choisi de faire des formats courts de 30 minutes pour répondre à cette demande et dire : malgré votre travail, malgré vos occupations, vous pouvez quand même vous faire plaisir en cuisinant rapidement et localement", dit le patron de Cooking University, un site sur lequel des recettes sont partagées chaque jour.