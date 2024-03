Seine-Saint-Denis : deux enquêtes ouvertes après la mort d'un jeune homme de 18 ans

Dans la soirée du mercredi 13 mars, un jeune homme de 18 ans est mort après avoir été percuté par un véhicule de police après un refus d'obtempérer, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

Les traces de l'accident sont encore visibles, notamment des traces de sang et un camion enfoncé contre lequel le scooter a fini sa course. Dans la soirée du mercredi 13 mars, vers 21h, le scooter n'était plus qu'un amas de tôle, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Une demi-heure plus tôt, le conducteur du deux-roues et son passager, casqués, refusent d'obtempérer face à des policiers qui les prennent aussitôt en chasse. Un autre équipage de la BAC, prévenu par radio, allume son gyrophare et tente de les intercepter. Selon Gérgory Goupil, secrétaire adjoint d'Alliance Police 93, le scooter s'est retrouvé face à un véhicule de police avant d'être percuté.



Une enquête ouverte confiée à l'IGPN

Le conducteur en arrêt cardiaque décède quelques heures plus tard. Le passager blessé a d'abord été placé en garde à vue avant d'être hospitalisé. Sa version diffère de celle des fonctionnaires de police, et un témoin présent au moment du choc affirme que le véhicule de police lui a barré la route. Le parquet de Bobigny a ouvert deux enquêtes. Une première pour refus d'obtempérer aggravé de la part des deux jeunes âgés de 18 et 19 ans. Une seconde a été confiée à l'IGPN.