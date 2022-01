Piétons traînés par une voiture en Seine-Saint-Denis : un troisième individu en garde à vue, les deux premiers suspects mis en examen

Un troisième individu, soupçonné d'avoir été à bord de la voiture qui a traîné des piétons sur plusieurs mètres samedi 8 et dimanche 9 janvier dans la soirée à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, a été placé en garde à vue ce jeudi 13 janvier, indique le parquet de Bobigny dans un communiqué. L'homme s'est présenté de lui-même au commissariat.

Les deux premiers suspects déjà en garde à vue dans cette affaire ont par ailleurs été mis en examen ce jeudi 13 janvier, après avoir été présentés à un juge d'instruction. Ils ont été placés en détention provisoire dans l'attente de débats différés, prévus le lundi 17 et le mardi 18 janvier, précise le parquet de Bobigny.

Deux plaintes déposées

Le chauffeur du véhicule, interpellé dès le lundi 10 janvier, est mis en examen notamment pour "violences en réunion avec arme et avec préméditation ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et conduite malgré la suspension du permis". Un des passagers, qui s'était présenté au commissariat mardi 11 janvier, est mis en examen notamment pour complicité et "diffusion d'images relatives à la commission d'une infraction".

La vidéo des faits avait été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Deux victimes présumées ont porté plainte : un homme de 64 ans, qui a reçu 45 jours d'ITT pour des fractures à l'épaule et au pied, ainsi qu'une jeune femme n'apparaissant pas sur la vidéo des faits.