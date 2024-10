: Reportage Dépression Kirk : "C'est monté très vite", témoignent les premiers habitants de Seine-et-Marne évacués après les inondations

Depuis mercredi 9 octobre, la dépression Kirk a balayé une grande partie de la France métropolitaine. Les précipitations ont atteint en 24 heures leur niveau habituel sur tout un mois dans de nombreux départements. Jeudi, la tempête s'éloigne peu à peu de l'hexagone, mais la Seine-et-Marne est toujours placée en vigilance rouge aux crues avec une attention particulière sur la rivière Le Grand Morin. Cette dernière dépasse son niveau historique de 2016 en atteignant une hauteur de 3,59 mètres à Pommeuse, une ville où certains habitants ont dû être évacués, car l'eau risque de continuer à monter fortement.

Avec son gros véhicule 4x4, le maire de la commune Christophe De Clerck ne peut pas avancer plus loin. Dans la rue, au moins un mètre d'eau. L'élu prend des nouvelles de certains habitants à distance. "Ça va ?", lance-t-il à une habitante."Vous n'hésitez pas à appeler s'il y a besoin, mais ne faites pas de bêtises, soyez sérieuse", prévient-il.

"Du jamais-vu à Pommeuse"

Le maire est venu évacuer un couple et leurs deux chiens qui traversent leur rue en short, complètement trempés, mais désormais en sécurité. "On a demandé à être évacués parce que là, en même pas une heure de temps, j'ai déjà cinq centimètres et demi dans la maison. Malgré tout ce qu'on a calfeutré, tout ce qu'on a pu rehausser. C'est monté très vite", témoigne le mari.

"On a déjà subi ça 2016 mais ce n'était pas monté comme ça. Moi, je n'avais pas eu d'eau dans la maison." Un habitant de Pommeuse à franceinfo

"Après, je me dis que ce n'est que le matériel, complète sa femme. Heureusement, mercredi j'avais fait évacuer ma fille parce que quand j'ai vu la montée des eaux, je voulais faire partir ma fille chez mes parents et ils sont venus la récupérer (mercredi) soir. J'ai bien fait". Comme de nombreux habitants de Pommeuse, ils n'ont pas pu dormir de la nuit et ont surveillé petit à petit la montée des eaux. Une situation angoissante pour eux : "Oui, on est choqués, stressés. Après, on y est préparés depuis hier, on nous le disait que ça allait monter, que ça allait arriver. Mais là, le fait que ça rentre dans la maison, c'est angoissant, contrariant".

Mercredi soir, des coulées de boue ont également touché Pommeuse, avec une dizaine de maisons impactées. Une famille avait déjà dû être évacuée dans le camping de cette commune. Ce jeudi, les transports scolaires ne circulent pas dans le département, tout comme dans les Yvelines.