"Il y a un moment, c'est devenu une évidence" : l'humoriste Océan revient sur son changement de genre

L'humoriste Océan, anciennement appelé Océanerosemarie, a fait son coming-out trans. Et il était, mercredi 23 mai, l'invité de l'émission "C à vous" pour parler de sa démarche. Il affirme qu'il était "épuisé d'être une femme". "Je suis arrivé à une limite, en fait, par rapport à moi-même", confie-t-il.

C'est comme si je sentais qu'il y avait vraiment tout ce masculin en moi qui ne demandait qu'à jaillir. Océan dans "C à vous"

"Et puis à un moment, c'est devenu une évidence", ajoute-t-il. Le déclic est arrivé "tardivement", estime l'humoriste de 41 ans. Mais "c'était tout le temps qu'il m'a fallu pour accepter que c'était moi".

Dans une vidéo postée sur YouTube, Océan a expliqué le choix du prénom : "Non non, ce n'est pas une vanne. (...) J'assume la dimension mégalo de ce prénom." Et d'assurer : "Je suis toujours la même personne, je ne romps pas avec mon passé, mais j'avance."