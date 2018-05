"M'affirmer tel que je suis" : l'humoriste Océan, ex-Océanerosemarie, fait son coming-out trans

"J'ai pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans", a-t-il expliqué.

Il a choisi la date symbolique du 17 mai. En cette Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'humoriste Océan, anciennement connu sous le pseudo féminin Océanerosemarie, annonce avoir "pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans".

"J'ai compris ce que je vivais c'était tout simplement de la transphobie intériorisée", raconte l'artiste dans une vidéo YouTube publiée par Komitid, un site d'actualité LGBT. "Le masculin en moi avait toujours été contrôlé en moi", ajoute l'interprète du spectacle La lesbienne invisible.

"Je vous demanderai donc, à partir de maintenant, de m'appeler Océan et de me 'genrer' au masculin." Sur le le choix du prénom, l'humoriste précise : "Non non, c'est pas une vanne (...). J'assume la dimension mégalo de ce prénom." Et assure : "Je suis toujours la même personne, je ne romps pas avec mon passé, mais j'avance."

Je serai très heureux que vous continuiez à m'accompagner sur ce nouveau chemin avec plus de muscles, plus de poils (...) mais toujours autant de blagues pourries.OcéanKomitid