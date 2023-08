Pas-de-Calais : à Évin-Malmaison, la contamination au plomb perdure après la fermeture de Metaleurop

Durée de la vidéo : 1 min.

France 2

Article rédigé par France 2 - E.Samuel, M.Schelcher, F.Giltay, V.Biville France Télévisions

À Évin-Malmaison (Pas-de-Calais), huit enfants sont atteints de saturnisme et 83 autres doivent être suivis. Des cas qui résultent de la contamination au plomb des sols provoquée par l'usine Metaleurop, qui est située non loin de là et a fermé en 2003.

À l'arrière d'une cour d'école d'Évin-Malmaison (Pas-de-Calais), il a fallu tout décaper. Pendant longtemps, les enfants ont manipulé la terre ici, dans un jardin pédagogique, alors que le taux de contamination au plomb des sols était deux fois supérieur aux 300 microgrammes par kilo autorisés. La cause de cette contamination est l'usine Metaleurop, située non loin de là et fermée en 2003.

Un décapage parfois que partiel Ce n'est qu'en 2022, après une enquête journalistique, que les autorités se sont réellement penchées sur la question. Après dépistage, le constat est clair : huit enfants sont atteints de saturnisme et 83 autres doivent être suivis. Mais en fonction des concentrations relevées, le décapage n'est parfois que partiel, ce qui a de quoi inquiéter. Sur le site de l'ancienne fonderie, un mètre de terre propre a été rajouté. Il est censé retenir les poussières plombées.