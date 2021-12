Naufrage dans la Manche : une plainte pour "homicide involontaire et omission de porter secours" a été déposée contre le préfet maritime de la Manche

Une plainte pour homicide involontaire et omission de porter secours a été déposée contre le préfet maritime de la Manche et les secouristes français et anglais par l’association Utopia 56 après le naufrage qui a coûté la vie à au moins 27 personnes dans la nuit du 23 au 24 novembre 2021.

Utopia 56 estime, dans la plainte que franceinfo a pu consulter, que les 27 personnes, dont un enfant et un adolescent, "qui tentaient de traverser la Manche, ont trouvé la mort, en dépit des appels adressés aux services de secours anglais et français." L’association se fonde notamment sur le témoignage des deux rescapés du naufrage. Ils racontent tous les deux avoir appelé à plusieurs reprises les secours français et britanniques cette nuit-là pour signaler que leur embarcation était en train de couler. Faute de secours, les passagers du bateau ont donc "passé la nuit dans les eaux glacées et agitées de la Manche".

Des faits similaires quelques jours auparavant

Ce drame n'est pas le premier, indique Utopia 56. Quelques jours avant, le 20 novembre, des passagers d’une autre embarcation ont raconté la même situation : des secouristes français et britanniques qui se renvoient la responsabilité sans intervenir "en dépit de nombreux appels de détresse." Ce jour-là, l'association a reçu plusieurs messages vocaux de la part de rescapés qui expliquaient avoir appelé à plusieurs reprises les secours français et britanniques cette nuit-là pour signaler que leur embarcation était en train de couler. Mais les secouristes français et britanniques ont retardé leur intervention et se sont renvoyé les responsabilités.

Les conventions passées entre la France et le Royaume-Unis stipulent que les deux pays sont tenus de se coordonner dans ce genre de situation. Selon Utopia 56, ils n’ont pas rempli leur rôle cette nuit du 24 novembre puisque les premiers secours ne sont arrivés qu’à 14h le lendemain.

A la suite du naufrage, une enquête a été ouverte pour "homicides involontaires, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée, traite des êtres humains en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs". La Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO) à Paris s'est ensuite saisie de l'enquête. La plainte d'Utopia 56 a donc été envoyée à la Procureure de Paris.