Naufrage de migrants dans la Manche : 26 des 27 victimes ont été identifiées, annonce le parquet de Paris

Une première victime, une femme kurde âgée de 24 ans, avait été identifiée le 27 novembre. Depuis mardi 14 décembre, on connaît désormais 26 des 27 victimes du naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche le 24 novembre, a annoncé le parquet de Paris. Dès le lendemain du drame, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait annoncé qu'une enquête était ouverte, notamment pour "homicides et blessures involontaires" et "association de malfaiteurs".

Le parquet détaille que parmi les victimes se trouvaient seize personnes kurdes d'Irak, dont quatre femmes âgées de 22 à 46 ans, un adolescent de 16 ans, une enfant de 7 ans et dix hommes âgés de 19 à 37 ans. Ont également été identifiés un homme kurde d'Iran, trois Ethiopiens (deux femmes de 22 et 25 ans et un homme de 46 ans), une femme somalienne de 33 ans, quatre hommes afghans âgés de 24 à 40 ans et un homme égyptien de 20 ans.

Aucune femme enceinte n'a été recensée parmi les victimes, précise le parquet, qui ajoute que "27 permis d'inhumer, dont un délivré sous X pour la seule personne non identifiée à ce jour, ont été délivrés".