Direct Commémoration de la Libération : suivez l'hommage d'Emmanuel Macron aux résistants et aux victimes civiles du plateau du Vercors

Emmanuel Macron se rend mardi 16 avril dans le Vercors pour un hommage inédit à ce maquis, "incarnation d'une France indissociable de la République", attaqué il y a exactement 80 ans par la milice française, avant un assaut final des troupes nazies. Le chef de l'Etat doit se rendre à Vassieux-en-Vercors, petit village de la montagne drômoise entièrement détruit durant la Seconde Guerre mondiale.

Dès 14 heures, France 2 et franceinfo proposent une édition spéciale présentée par Jean-Baptiste Marteau avec Nathalie Saint-Cricq. Ils recevront en plateau Jean-Yves Le Naour, historien, Francis Ginsbourger, écrivain, Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du XV de France dont le grand-père était maquisard, et Gil Emprin, historien au musée de la Résistance. Suivez notre direct.

Un premier hommage présidentiel. Jamais jusqu'à présent, un chef d'Etat en exercice ne s'était déplacé officiellement dans le Vercors pour rendre hommage aux maquisards. Une visite saluée par les maires de ces villages. Le général de Gaulle y était passé en 1963, dans le cadre d'un déplacement plus global dans la Drôme. L'ancien président, Nicolas Sarkozy, s'était, de son côté, rendu dans une commune voisine, La Chapelle-en-Vercors, en 2009.

• Une région martyre. Considéré comme une "forteresse naturelle", le plateau du Vercors constituait un point d'appui pour les Alliés au moment du Débarquement. Le village de Vassieux servait aux parachutages d'hommes et de matériels, raison pour laquelle il fait l'objet d'une opération menée par la milice française entre le 16 et le 24 avril 1944. Mais cela n'entame pas la détermination des maquisards, que la Wehrmacht réprime violemment à partir du 21 juillet. Si les combats cessent le 27 juillet, la répression se poursuit jusqu'au 3 août. Au total, les soldats allemands tuent 201 des 800 habitants du plateau. Sur les 4 000 combattants FFI, 639 perdront la vie.

• Le cycle mémoriel d'Emmanuel Macron. Cette visite du chef de l'Etat constitue la deuxième étape d'un long cycle d'hommages, initié au début du mois par le président sur le plateau des Glières, autre maquis décimé, et à la maison d'Izieu, où des enfants juifs furent raflés par la Gestapo. Les 5, 6 et 7 juin prochains, le président rendra hommage aux sacrifices des victimes civiles de la ville de Saint-Lô (Manche). Trois jours plus tard, il se rendra à Tulle (Corrèze) et Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne), théâtre d'exactions nazies. Emmanuel Macron a également encouragé l'organisation de "milliers d'événements locaux".