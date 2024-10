Morbihan : à la rencontre du dernier ostréiculteur de l'Île-aux-Moines

Pierre Martin est le dernier ostréiculteur de l'Île-aux-Moines. Après plusieurs crises dans le secteur des huîtres, il est le dernier rescapé présent sur la perle du Golfe.

Dans le Morbihan, Pierre Martin est le dernier représentant d'une dynastie d'ostréiculteurs sur l'Île-aux-Moines. Il a passé une grande partie de sa vie les pieds dans l'eau du golfe à retourner ses 30 000 poches à huîtres, quel que soit le temps. Le nom des Martin est associé aux huîtres depuis les années 1950 sur l'Île-aux-Moines. En 2009, quand Pierre hérite du chantier de son père, les priorités sur l'île ont changé pour laisser davantage de place au tourisme.

Une vingtaine de chantiers ostréicoles auparavant

Chaque année, Pierre produit plus de 150 tonnes d'huîtres, dont une bonne partie consommée sur le continent. De nombreux habitués préfèrent les consommer directement chez lui, juste en face des parcs. En 1950, plus d'une vingtaine de chantiers ostréicoles prospéraient à l'Île-aux-Moines, mais après plusieurs crises dans le secteur, Pierre Martin est le seul rescapé. La perle du Golfe est la plus grande des îles, la plus visitée aussi, avec jusqu'à 6 000 habitants l'été.

