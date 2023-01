Côtes-d'Armor : une crêperie assignée en justice par un voisin pour des nuisances sonores et olfactives

Le voisin d'un couple de restaurateurs qui tient une crêperie à Erquy, dans les Côtes-d'Armor, les a assignés en justice. Il se plaint de nuisances sonores et olfactives, malgré les travaux entrepris par les restaurateurs dans une volonté d'apaisement.

Un couple de restaurateurs d'Erquy (Côtes-d'Armor) est en conflit avec l'un de ses voisins, qui se plaint que leur crêperie sent trop la crêpe, mais également de nuisances sonores. L'histoire pourrait sembler comique, mais elle va quand même jusqu'à une assignation en justice. "On a fait des installations pour essayer de répondre au mieux à sa demande, et en fait, à chaque fois qu'on fait des installations, il nous reproche que c'est pire ou que c'est toujours pareil", explique Marlène Dupont, propriétaire de "La crêperie du pêcheur".

170 000 euros de travaux

Dans une volonté d'apaisement, Marlène Dupont et Alex Polge ont entrepris des travaux conséquents. "En tout, on en a pour 170 000 euros de travaux", explique Alex Polge, lui aussi propriétaire de la crêperie. À proximité immédiate, le voisin plaignant, joint par téléphone, déclare être obligé de vivre avec les fenêtres fermées l'été, et affirme que selon le constat d'huissier, les travaux effectués jusqu'ici n'ont rien donné.