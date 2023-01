Rapatriement depuis la Syrie : 15 femmes et 32 enfants de retour en France

Mardi 24 janvier, la France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants qui étaient jusque-là détenus dans les camps de prisonniers djihadistes qui se trouvent en Syrie, comme l'explique le journaliste Julien Helion, en direct du Quai d'Orsay à Paris.

La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants qui étaient jusque-là détenus dans les camps de prisonniers djihadistes qui se trouvent en Syrie, mardi 24 janvier. "Dans un communiqué, le Quai d'Orsay a précisé que les enfants avaient été remis au service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Ils vont bénéficier d'une aide médico-sociale", explique le journaliste Julien Helion, en direct du Quai d'Orsay à Paris.



La troisième opération d'ampleur

"Les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes", poursuit le journaliste. "Les femmes et enfants rapatriés ce mardi étaient effectivement des proches de djihadistes de l'État islamique. Ils se trouvaient dans des camps situés au nord-est de la Syrie, à la frontière entre la Turquie et l'Irak. Les autorités françaises ont remercié 'l'administration locale du nord-est de la Syrie pour sa coopération, qui a rendu possible cette opération'. Il s'agit de la troisième opération d'ampleur de rapatriement, après celle du 5 juillet 2022, quand la France a rapatrié 16 mères et 35 mineurs, et celle d'octobre qui avait permis le retour de 15 femmes et 40 enfants", précise Julien Helion.