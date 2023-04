Côtes-d’Armor : la maternité de Guingamp fermée provisoirement

Faute de personnel, les accouchements vont être suspendus à compter du 26 avril à la maternité de Guingamp, pour une durée d’au moins deux mois. Certaines devront parcourir une quarantaine de minutes en voiture pour être prises en charge.

Laurence attend des jumeaux. Enceinte de sept mois, elle aurait dû accoucher non loin de chez elle, à l’hôpital de Guingamp (Côtes-d’Armor). Problème : dans neuf jours, la maternité ferme, pour deux mois minimum. "Je ne suis pas inquiète pour mon accouchement en soi, mais c’est juste qu’on aurait envie d’être tranquille, et de se concentrer sur la grossesse jusqu’à la fin", déclare la future maman. Il sera possible peut-être, d’être accueilli à une demi-heure de là, à Saint-Brieuc ou Lannion, sans aucune certitude pour le moment.



Manque chronique de personnel médical

Depuis cinq ans, la maternité de Guingamp était en sursis à cause d’un manque chronique de personnel médical. Seule la moitié des obstétriciens et des sage-femmes sont présents cette année, et un anesthésiste sur trois n’assure pas de garde de nuit. Difficile dans ces conditions, de recruter de nouveaux soignants. Les syndicats redoutent que cette fermeture provisoire ne devienne définitive. En février, dans les rues de Guingamp, les habitants s’étaient déjà mobilisés contre ce projet.