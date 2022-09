Santé : la France confrontée à une pénurie de médecins spécialistes

La France fait face à une pénurie de médecins spécialistes. "Ces dix dernières années, on a vu effectivement une diminution des dermatologues, des rhumatologues, des gynécologues, des ophtalmologistes, et il y a même une diminution des psychiatres et des gastro-entérologues. Ça peut sembler un peu paradoxal, parce que depuis une dizaine d'années, tous les ans, le nombre total de spécialistes augmente de 0,5 %. Oui, mais la population française augmente au même rythme", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mardi 27 septembre.



Des disparités géographiques

Il existe des disparités géographiques. "Il y a d'abord des inégalités territoriales depuis très longtemps. Vous avez deux grandes régions, comme l'Île-de-France ou la Provence-Alpes-Côte-d'Azur, qui sont beaucoup plus dotées en spécialistes que les autres régions, qui ont cependant des spécialistes à l'hôpital", ajoute le journaliste, tout en précisant qu'il existe aussi des disparités au sein des mêmes des régions, au niveau départemental.