Lyon : le geste désespéré de Mohammad Moradi, mort pour alerter sur la situation en Iran

Il voulait alerter, et être certain de dénoncer de façon indélébile la répression qui fait rage dans son pays. Mohammad Moradi, Iranien réfugié à Lyon, s'est jeté dans le Rhône. Il a expliqué son geste dans une vidéo.

Mohammad Moradi était Iranien. Son geste irréversible suscite aujourd'hui l'émotion bien au-delà de sa communauté. Avant de mettre fin à ses jours, mardi 27 décembre à Lyon (Rhône), il postait une vidéo pour dénoncer la répression dans son pays. "La police attaque des gens, très violemment. Malheureusement, on a perdu beaucoup de filles et de fils, très, très jeunes. Donc, on doit faire quelque chose", dit-il, pour attirer l'attention du monde sur les évènements qui se déroule en Iran.



Des hommages sur les réseaux sociaux



Son message s'adresse aussi aux Iraniens, qui à l'intérieur du pays défient chaque jour le régime, au péril de leur vie. "Nous, les Iraniennes, on a un sentiment de culpabilité sur nous. On vit mal d'être en sécurité ici, [alors] que notre peuple, à l'intérieur de l'Iran, ils sont devant les balles", confie Hadis, membre du collectif "Femme, Vie, Liberté" à Lyon. Mohammad Moradi, 38 ans, vivait avec sa femme à Lyon depuis trois ans. En Iran, les manifestants ont entendu son message. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux.