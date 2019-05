Au moins treize blessés dans l'explosion d'un colis piégé à Lyon

Un engin artisanal a été retrouvé dans une boulangerie La Brioche dorée située dans le centre-ville, près de la place Bellecour.

Au moins 13 personnes ont été légèrement blessées dans une explosion survenue à l'angle de la rue Victor Hugo et de la rue Sala à Lyon, vendredi 24 mai, selon une source proche du dossier à France 3. Un engin artisanal a été retrouvé, a priori dans un sac. Celui-ci contenait une charge explosive ainsi que des vis et des boulons. L'explosion a eu lieu devant une boulangerie La Brioche dorée située au 15 rue Victor Hugo dans le centre-ville.

"Il y a eu une attaque à Lyon. (...) A ce stade, il n'y a pas de victime, il y a des blessés", a déclaré Emmanuel Macron alors qu'il intervenait sur une chaîne YouTube. Et d'ajouter : "Je veux évidemment avoir une pensée pour les blessés et leurs familles." Un périmètre de sécurité a été mis en place, précise la préfecture, qui appelle à éviter le secteur situé non loin de la place Bellecour.

"Fort heureusement, toutes leurs blessures sont très légères", a assuré Jean-Yves Sécheresse, adjoint au maire de Lyon délégué à la sécurité, sur franceinfo. "Il faudra attendre que les hôpitaux communiquent", souligne l'élu. "Le périmètre de sécurité est en place entre la station Ampère et la place Bellecour. Toute la rue Victor Hugo est bloquée".

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a adressé ses "consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels et cultuels".