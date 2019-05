DIRECT. Explosion à Lyon : la piste du colis piégé est privilégiée, annonce le parquet à franceinfo

Ce qu'il faut savoir

Au moins six personnes ont été blessées dans une explosion survenue à l'angle de la rue Victor-Hugo et de la rue Sala à Lyon, vendredi 24 mai, ont appris franceinfo et France 3 auprès de la police et des pompiers. Le ministère de l'Intérieur ajoute que la détonation a eu lieu vers 17h40. La piste du colis piégé est privilégiée, précise le parquet à franceinfo.

Un périmètre de sécurité a été mis en place. La préfecture de région demande aux habitants d'éviter le secteur.

"On a entendu en gros bruit sourd." Contacté par franceinfo, un témoin dit avoir "vu des bouchons dans la rue à sens unique, et rue Victor-Hugo, rue piétonne beaucoup de monde". Des militaires du plan Vigipirate encadrent le quartier.