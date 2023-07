Isère : une usine de paracétamol va sortir de terre à Roussillon, d’ici 2024

Après les pénuries mises en lumière par la crise du covid, le gouvernement avait lancé un plan pour relancer la production de certains médicaments essentiels, notamment le paracétamol. En Isère, une usine va voir le jour, d’ici la fin 2024.

Sur la plateforme chimique des roches à Roussillon (Isère), les premières fondations viennent de sortir de terre. Dans quelques mois, deux bâtiments neufs accueilleront une chaîne de fabrication de paracétamols, avec une capacité de production de 15 000 tonnes par an. "On sera à peu près à 45 mètres de hauteur, et ensuite, on aura le conditionnement et le stockage qui sera un bâtiment de 20-25 mètres de haut", note Jérôme Geneste, directeur des opérations.

Projet Phoenix

Le projet est appelé "Phoenix", tout un symbole, car c’est à quelques mètres de là que le médicament était produit, avant la fermeture de l’usine en 2008, et ce malgré l’avertissement des salariés. "L’Europe consomme 30% de la production mondiale. Ce serait une hérésie de laisser partir", soulignait un délégué CGT Rhodia en 2007. En juin 2023, le cap est complètement changé. Le Covid est passé par là, et a montré la dépendance de la France aux pays asiatiques.