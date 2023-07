Coupe du monde féminine de football : les Bleues l’emportent face au Brésil

L'équipe de France féminine l’a emporté sur le score de 2 à 0 face au Brésil, pour son deuxième match à la Coupe du monde 2023. Les Bleues prennent la tête de leur groupe, et se rassurent après une entrée en lice compliquée.

Six jours après un piteux match nul face à la Jamaïque, les joueuses de l’Equipe de France ont balayé les critiques, avec une victoire de prestige face au Brésil. Samedi 29 juillet, les Bleues ont été plus rapides et plus agressives, prenant l’avantage dès la 17e minute sur un but d’Eugénie Le Sommer. "On s’était dit qu’il fallait démarrer fort", souligne l’attaquante. À la mi-temps, les Bleues mènent 1 à 0, et rassurent les supporters. "J’ai adoré la technique. C'est intéressant de regarder", souligne l’une d’elles.

But vainqueur de Wendie Renard

En deuxième mi-temps, les Bleues ont été surprises rapidement par un but du Brésil, avant que Wendie Renard, la capitaine de la France, n’inscrive un but de la tête. La fin de match est interminable, avec plus de 8 minutes de temps additionnel. "Super contente. J’espère qu’elles iront loin", affirme un supporter. Avec cette victoire, la France prend la tête de son groupe. Mercredi prochain, les Bleues affronteront le Panama.