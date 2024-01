Rénovation : dans l'Allier, une association redonne vie aux vieux meubles

Pour faire des économies et prendre soin de la planète, vous pouvez changer vos meubles sans vous ruiner. C’est le cas à Moulins (Allier), où une association redonne vie aux vieux meubles en bois. Reportage.

Ce sont des pièces uniques, en bois massif, comme neuves. Pourtant, elles viennent d’un centre de tri. Dans un espace à part, les particuliers peuvent déposer tous les objets et meubles pour lesquels ils espèrent une seconde vie. Tous les lundi, certains recherchent les vieux meubles en bois. Leur trouvaille du jour part pour une nouvelle aventure dans un atelier proche du centre-ville de Moulins (Allier). Dans cette association, on décape, on ponce, on peint, sur les conseils d’un ancien Compagnon du Tour de France. Pas question de gaspiller : quand un meuble ne peut pas être rénové, on le démonte pour créer de nouvelles pièces.

Des salariés en réinsertion

Pour beaucoup, c’est un nouveau métier, un tremplin pour reprendre confiance en soi, car c’est un chantier de réinsertion. De l’autre côté de l’atelier, la boutique est ouverte depuis un an et demi. Une agricultrice ouvre des gîtes, et elle a apporté ses propres meubles qui viennent de ses grands-parents. Elle découvre ce jour-là ses meubles relookés.