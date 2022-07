"Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas : 'Je cherche des gens pour travailler.'" Emmanuel Macron l'a déclaré, jeudi 14 juillet, lors d'une interview d'une heure à France 2 et TF1. "Il m'est arrivé parfois dans ce jardin [celui de l'Elysée] de dire qu'il fallait traverser la rue, pour parler des restaurants qui sont en face", a poursuivi le chef de l'Etat. "C'est encore plus vrai" aujourd'hui, a-t-il insisté.

Emmanuel Macron a fait référence à un échange survenu le 15 septembre 2018, à l'Elysée, à l'occasion des Journées du patrimoine. Le président de la République avait discuté avec un jeune homme de 25 ans, qui peinait à trouver du travail dans sa branche, l'horticulture. "Il y a des tas de métiers, il faut y aller ! Hôtels, cafés, restaurants, je traverse la rue et je vous en trouve", lui avait lancé le chef de l'Etat.

"Ce qu'il a dit n'est pas normal. Je l'ai un peu en travers de la gorge", avait réagi le jeune homme quelques jours après cette discussion, largement partagée et commentée. En 2019, France Bleu avait pris de ses nouvelles. Il avait travaillé en tant que "saisonnier en Bretagne, dans un restaurant semi-gastronomique à Saint-Cast-le-Guildo". Il disait avoir trouvé sa voie : "En fait, c'est ce que je voulais faire depuis le début, mais je n'avais pas pu suivre la formation à cause de mes mauvaises notes scolaires, et j'avais dû faire horticulture… Mais la restauration, c'est vraiment bien, l'ambiance et tout, tout me plaît."