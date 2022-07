DIRECT. 14-Juillet : suivez le Concert de Paris au pied de la Tour Eiffel, avant le traditionnel feu d'artifice

Ce qu'il faut savoir

Après le défilé militaire du 14-Juillet sur les Champs-Elysées et l'interview d'Emmanuel Macron, la fête nationale se poursuit à Paris jeudi soir avec le traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel, dans le 7e arrondissement de la capitale. Il doit débuter à 23 heures et a pour thème "Carpe diem" ("Profitons du jour présent"). Le feu d'artifice sera précédé d'un grand concert au pied du monument et offrira l'un des plus grands événements de musique classique au monde. Suivez les festivités dans notre direct.

Grand concert de musique classique au pied de la tour Eiffel. Diffusé en direct sur France 2, France Inter et en simultané par l'UER-Eurovision sur les antennes de plus de vingt pays, le Concert de Paris est l'un des plus grands événements de musique classique au monde. Au pied de la Tour Eiffel, l'Orchestre national de France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, sous la direction de Cristian Macelaru, ainsi que les plus grands solistes internationaux se réunissent sur le thème de l'égalité à partir de 21h10.

Feu d'artifice depuis la Tour Eiffel. Le traditionnel spectacle pyrotechnique doit débuter à 23 heures. "L'accès est gratuit et sans réservation. Il est conseillé d'arriver très en avance", précise la mairie de Paris sur son site.

Défilé militaire. La journée a commencé par le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Elysées. Au total, quelque 6 300 personnes ont remonté la plus belle avenue du monde, dont près de 5 000 à pied. Le spectacle a également mobilisé 64 avions, un drone, 25 hélicoptères, 200 chevaux et 181 véhicules motorisés.

Interview présidentielle. Après avoir assisté au défilé, Emmanuel Macron a donné la première interview télévisée de son second quinquennat dans les jardins de l'Elysée, dans un contexte marqué par le retour de la guerre en Europe et la crise énergétique.