VIDEO. 14-Juillet : budget, féminisation, drones... L'armée française en sept chiffres

Le traditionnel défilé militaire du 14-Juillet débutera à 10 heures sur l'avenue des Champs-Elysées et sera, comme chaque année, à suivre en direct sur les antennes de France Télévisions. A cette occasion, franceinfo.fr vous fait découvrir l'armée française en 7 chiffres.

35,9

C'est en milliards d'euros le budget consacré par la France à son armée pour 2019. Soit une progression de 5%, équivalant à 1,7 milliard d'euros par rapport à 2018. C'est le deuxième poste de dépenses de la France, après l'Enseignement scolaire (et hors service de la dette). L'an passé, l'augmentation des crédits alloués à l'armée était déjà de 1,8 milliard d'euros. Un budget situé bien loin derrière celui des Etats-Unis avec 570 milliards d'euros en 2018.

266 792

C'est le total des effectifs que compte l'armée française. Mais tous ne sont pas soldats, puisque que près de 60 000 membres de l'armée française sont des civils, notamment des ouvriers (près de 15 000). Les militaires sont divisés en trois armes principales : l'armée de Terre compte 114 468 hommes, contre 35 327 pour la Marine et 40 785 pour l'armée de l'Air.

55 026

C'est le nombre de femmes que compte l'armée. Parmi elles, 32 012 sont militaires, ce qui représente 15,5% des effectifs. Selon les chiffres de la défense nationale, elle représentent 6,7% des effectifs déployés en "Opex", les opérations extérieures. En 1998, les quotas de recrutement qui limitaient l'accès des femmes à certains corps ont été abrogés. Les femmes occupent aujourd'hui des fonctions de pilote, de médecin, de mécanicienne ou encore de juriste.

Statistiques sur la place des femmes dans l'armée française (chiffres de 2015). (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

1 668

C'est, en brut et en euros, ce que gagne par mois un sous-lieutenant de l'armée de Terre. Un général de division gagne lui 5 473 euros brut en moyenne. Enfin un soldat envoyé en "Opex" touche une prime de 10 000 euros en moyenne, précisait L'Opinion en 2015.

14 596

C'est ce que coûte en euros l'entretien d'un Rafale pour une heure de vol, rapporte BFMTV. L'entretien des 147 Rafale en service dans l'armée de l'Air (105) et la Marine nationale (42) a coûté 611,2 millions d'euros au total en 2018, selon les chiffres fournies par le ministère des armées, en réponse à une question du député François Cornut-Gentille. Soit un coût de 4,16 millions d'euros en moyenne par appareil.

5 600

C'est le nombre de soldats français déployés dans des opérations extérieures. La France est présente sur deux terrains d'opérations principaux : au Sahel et Sahara dans le cadre de la mission Barkhane (4 500 hommes en 2018) et en Irak et Syrie pour l'opération Chammal (1 000 hommes).

Effectifs et déploiement des forces armées françaises en 2018. (MINISTÈRE DE LA DÉFENSE)

61

C'est le nombre de drones que possédait l'armée française fin 2018. La plupart sont destinés à des opérations de surveillance. Mais d'ici 2025, cinq appareils auront la possibilité de frapper. Fin 2019, les premiers "Reaper" munis de bombes guidées par laser seront lancés contre les groupes jihadistes du Sahel depuis Niamey, au Niger, rapporte Le Monde.

Par ailleurs, l'armée française a commandé des mini-drones, selon Air et Cosmos. Ces appareils viendront équiper les soldats de l'armée de Terre pour renforcer leurs moyens de détection et d'observation. Le modèle sélectionné pèse environ un kilo, dispose d'une portée de 3 km et d'une autonomie de 45 minutes.