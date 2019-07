DIRECT. 14-Juillet : regardez et commentez en direct le défilé, placé sous le signe de la coopération et de l'innovation

Ce qu'il faut savoir

C'est sous la devise "Protéger ensemble" que paraderont les militaires à l'occasion de l'édition 2019 du 14-Juillet, sur l'avenue des Champs-Elysées. Les dix pays participant à l'Initiative européenne d'intervention (IEI) en seront ainsi les invités d'honneur. Le défilé sera donc ouvert par des soldats et des officiers venus des neuf autres pays européens, qui enverront également des avions et des hélicoptères dans le ciel de Paris. En tout, 4 212 hommes à pied, 196 véhicules et 200 cavaliers de la Garde républicaine défileront, un format proche de celui de 2018.

A cette occasion, franceinfo vous propose de suivre au plus près les cérémonies de la fête nationale au travers des éditions spéciales retransmises sur les antennes radio, télévisées et numériques de franceinfo.

Une édition spéciale dès 7 heures. Des Champs-Elysées aux terrains de guerre, franceinfo retransmet sur son site l'édition spéciale de France 2. Dès l’aube, nos journalistes côtoieront les troupes qui iront défiler sur la plus belle avenue du monde et dans les coulisses de l’organisation du défilé. Un hommage particulier sera rendu aux pompiers de Paris, qui ont payé un lourd tribut cette année, mais aussi aux soldats engagés dans les opérations extérieures.

L'innovation technologique mise en avant. Une animation mettant en scène l'innovation et les technologies les plus avancées précédera le coup d'envoi du défilé autour de 10 heures. Des écrans géants illustreront également les nouveautés technologiques en matière de défense marine, spatiale et cybernétique sur la place de la Concorde, où défileront des robots et des drones. A cette occasion, France 2 proposera, pour la première fois, un dispositif de réalité augmentée en direct pour présenter les matériels de l’armée du futur.

Les blessés à l'honneur. Pour clore le défilé, une animation finale mettra à l'honneur, cette année, les blessés des armées, en écho à ceux de la Première Guerre mondiale qui avaient ouvert le défilé de la victoire en 1919.