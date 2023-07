Festivités des 13 et 14 juillet : Gérald Darmanin évoque un "dispositif exceptionnel" avec 130 000 policiers et gendarmes mobilisés

Le ministre de l'Intérieur a présenté le dispositif de sécurité, mercredi midi. Les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures.

Un "dispositif exceptionnel". Lors d'un point-presse organisé au ministère de l'Intérieur, mercredi 12 juillet, Gérald Darmanin a présenté son plan de sécurité renforcé qui sera mis en place pour les festivités des 13 et 14 juillet. Au total, "130 000 policiers et gendarmes" seront mobilisés, "ainsi que le GIGN et le Raid". "Les festivités liées à notre fête nationale sont malheureusement traditionnellement marquées par des faits de violence", a regretté le ministre de l'Intérieur. Autre annonce pour ce 14 juillet, les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures.

Le locataire de la place Beauvau annonce aussi une interdiction de manifester jusqu'au 15 juillet et une "grande fermeté à l'égard des de ceux qui voudraient gâcher" les festivités. Les autorités craignent en effet que les célébrations marquent une recrudescence des violences, et notamment de l'utilisation des mortiers d'artifice, utilisés contre les forces de l'ordre lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. Pour cela, la Première ministre Elisabeth Borne en a interdit "la vente, le port, le transport et l'utilisation" pendant le week-end du 14-Juillet, selon un décret paru dimanche 9 juillet au Journal officiel. Le ministre de l'Intérieur a précisé également que 150 000 mortiers de feux d'artifice avaient déjà été saisis par les forces de l'ordre.