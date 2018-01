VIDEO. "Je pense qu'il est vivant" : un ami de Xavier Dupont de Ligonnès témoigne pour la première fois

Michel livre pour la première fois ses sentiments sur l’assassinat de l’épouse et des quatre enfants de Xavier Dupont de Ligonnès. Leurs corps ont été découverts par les policiers sous la terrasse de leur maison à Nantes, le 21 avril 2011. Trente ans d’amitié le liaient au suspect numéro un de cette tuerie. Il le considérait comme un frère.

"Personnellement, je pense qu’il est vivant et la probabilité qu’il le soit est pour moi assez grande, confie Michel au magazine "13h15 le samedi". Sinon, il se serait suicidé avec sa famille. Il n’avait aucun intérêt à planifier tout ce scénario pour aller se tuer quelque part dans le Var ou ailleurs…"

"Il n’est pas resté en France…"

Pendant longtemps, Michel n’a pas pu se replonger dans ses souvenirs. Et notamment la période pendant laquelle il a vécu un an et demi aux Etats-Unis avec le disparu le plus recherché de France. Il n’avait pas ouvert "depuis un moment" le carton contenant les photos de ce voyage effectué quand ils étaient jeunes et célibataires : "On a fait quarante-huit Etats sur cinquante-deux… On avançait au gré du vent. On était brothers…"

L’ami de trente ans est convaincu que Xavier Dupont de Ligonnès a les qualités nécessaires à une longue cavale. "C’est quelqu’un de discret et charismatique. Il est gentil, peut changer d’apparence et parle plusieurs langues couramment, sans accent… Il pouvait passer pour un Américain sans aucun problème. J’imagine qu’il a dû partir quelque part où on ne le retrouve pas. Il n’est pas resté en France…" estime Michel. Xavier met fin à leur rêve américain en rentrant pour se marier avec Agnès et fonder une famille...