VIDEO. Et si Xavier Dupont de Ligonnès s'était inspiré d'un fait divers américain quand il était aux Etats-Unis ?

Xavier Dupont de Ligonnès est ce père de famille suspecté d'avoir tué son épouse et ses quatre enfants à Nantes (Loire-Atlantique). Les corps des victimes ont été découverts par la police, le 21 avril 2011, sous la terrasse de leur maison. Il a disparu depuis sans laisser de traces…

Eliminer sa famille et s’inventer une nouvelle vie… C’est exactement ce qu’a fait un certain John List. Ce comptable américain a froidement exécuté sa mère, sa femme et ses trois enfants en 1971 dans leur maison familiale de Westfield (New Jersey). Ce fait divers sanglant a été couvert par tous les médias du pays… l'année où Xavier Dupont de Ligonnès vivait aux Etats-Unis !

Des similitudes entre les modes opératoires

Le disparu le plus recherché de France s’est-il inspiré de ce tueur américain ? Les modes opératoires des deux tueries présentent de très troublantes similitudes. A tel point que cette piste est explorée par les enquêteurs chargés de résoudre ce qui demeure aujourd’hui comme l’une des plus grandes énigmes criminelles françaises… John List a été traqué pendant dix-huit ans par les agents du FBI.

Le directeur de l’enquête à l’époque se souvient : "C’était choquant car cela n’arrive pas dans un endroit comme Westfield. Nous n’avons jamais de crimes violents comme celui-là. Il a tué les personnes qu’il était censé aimer le plus…" Criblé de dettes, John List a planifié la mort de sa famille méthodiquement, sans rien laisser au hasard, avant de prendre la fuite. Et quand les corps ont été découverts, il était déjà loin…