"13h15 le samedi". L'énigme Xavier Dupont de Ligonnès

Près de sept ans après la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès, une opération de police a été lancée le 9 janvier 2018 dans un monastère isolé de Roquebrune-sur-Argense, dans le Var. Des paroissiens ont cru le reconnaître parmi les moines ayant fait vœu de silence. Après vérification, ce n’était pas lui l’homme le plus recherché de France…

Xavier Dupont de Ligonnès est ce père de famille suspecté d'avoir tué à la carabine dans leur sommeil, en avril 2011, son épouse et ses quatre enfants à Nantes. Le 21 de ce même mois, les corps des victimes sont découverts par la police sous la terrasse de la maison. Le principal suspect de ce quintuple meurtre a disparu sans laisser de traces…

Est-il toujours vivant ou mort depuis longtemps ?

Ces dernières années, beaucoup de personnes ont cru l’apercevoir en France, en Europe ou un peu partout dans le monde. Des centaines de signalements infructueux, comme le dernier en date. Xavier Dupont de Ligonnès reste donc introuvable, en dépit du mandat d'arrêt international lancé à son encontre. Est-il toujours vivant ou mort depuis longtemps ?

Pour la première fois, certains de ses plus proches amis ont accepté de se confier au magazine"13h15 le samedi" (Facebook, Twitter, #13h15). Pauline Dordilly, Anne-Sophie Martin, Alexis Jacquet et Anthony Santoro donnent quelques clés pour tenter de percer ce mystère. L’affaire Xavier Dupont de Ligonnès demeure aujourd’hui l’une des plus grandes énigmes criminelles françaises…

