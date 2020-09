Vidéos montrant des dealers armés à Grenoble : un rappeur interpellé et placé en garde à vue

Il se fait appeler "Corbak Hood" et est celui qui a diffusé le clip sur les réseaux sociaux.

Le rappeur grenoblois qui se fait appeler "Corbak Hood" a été interpellé mercredi 2 septembre à Grenoble et placé en garde à vue, rapporte France Bleu Isère. C'est ce rappeur qui a diffusé un clip mettant en scène des dealers armés dans le quartier Mistral, lundi sur les réseaux sociaux.

La diffusion d'une partie de ces scènes la semaine dernière avait déclenché une opération de police ordonnée directement par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Mais le rappeur affirme que les armes utilisées étaient factices, tout comme les produits stupéfiants visibles sur les vidéo. Il va désormais devoir s'en expliquer devant les enquêteurs.

"Il s'agit de savoir qui a fabriqué ces vidéos, ce qu'il en est de la nature des armes et de la drogue exposées et des liens entre les vidéastes et les trafiquants de stupéfiants du quartier", avait précisé mardi le parquet de Grenoble.