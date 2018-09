VIDEO. Car-jacking dans une station-service à Dijon : "on est dans l'abject", dénonce le propriétaire de la voiture

"C'est une scène surréaliste". Une voiture s'est introduit sur les pistes de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, lundi 10 septembre, après avoir forcé une barrière et une porte vitrée. Après s'être enfui à pied, le conducteur a fini par être interpellé. Le véhicule dont s'est servi l'individu avait été volé le matin, vers 9h30, à Dijon (Côte-d'Or), lors d'un car-jacking dans une station-essence.

Interrogé par franceinfo, le propriétaire de la voiture a dénoncé l'inaction des passants présents lors du vol de la voiture. "Il y a au total 6 ou 7 personnes pendant 12 minutes. Je ne sais pas, on se regarde et on se dit 'tiens on va aider le mec'", lance-t-il. "Là, c'est 'je n'ai rien vu, rien entendu'". Le propriétaire a accompagné son employé au commissariat pour porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Ces dernières années, la presse s'est fait l'écho à de nombreuses reprises de la passivité des témoins de certains faits-divers. Ce phénomène s'appelle le "bystander effect".