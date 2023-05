Vendée : la mairie de Longeville-sur-Mer visée par des tirs de fusil

Les vitres du hall du bâtiment, derrière lesquelles se trouvaient les drapeaux tricolore et européen, ont éclaté sous l’effet de la déflagration vendredi. Les services municipaux étaient fermés au moment des faits.

La mairie de Longeville-sur-Mer (Vendée) a été visée par des tirs de chevrotine vendredi 12 mai, indique France Bleu Loire Océan. Le bâtiment était fermé au public au moment des faits. Des impacts ont été constatés sur la façade. Les vitres du hall de la mairie, derrière lesquelles se trouvaient les drapeaux tricolore et européen, ont éclaté sous l’effet de la déflagration.

>>> Démission du maire de Saint-Brevin : les décomptes des agressions d'élus manquent de précision

La maire de Longeville-sur-Mer, Annick Pasquereau, se dit "indignée" par ces tirs sur un "symbole de la République, et ce, dans un contexte où le respect des valeurs de la République, des élus et des institutions, est fragilisé." De nombreux messages de soutien ont été adressés à la mairie via sa page Facebook.

Cette semaine, le maire de Saint-Brevin (Loire-Atlantique) a démissionné après avoir fait l'objet de nombreuses menaces. Le 22 mars 2023, ses deux voitures garées devant chez lui ont été incendiées et les flammes ont attaqué la façade de sa maison alors qu'il dormait à l'intérieur avec son épouse.