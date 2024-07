Un majeur et quatre mineurs, soupçonnés de projets terroristes, mis en examen

Ils sont dans le viseur de la justice. Agés de 14 à 20 ans, cinq individus soupçonnés de projets terroristes ont été mis en examen, affirme samedi 13 juillet à France Télévisions le Parquet national antiterroriste (Pnat), confirmant une information de BFM Paris. Trois d'entre eux, âgés de 16, 17 et 20 ans, ont été placés en détention provisoire. La personne de 14 ans a été placée sous contrôle judiciaire.

L'enquête "préliminaire du chef de participation à une association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d’un ou plusieurs crimes", a été ouverte le 17 mai, précise cette source. Dans les jours qui ont suivi l'ouverture des investigations, "confiées à la direction générale de la sécurité intérieure", "un jeune homme âgé de 17 ans vivant dans les Hauts-de-France" a été interpellé, placé en garde à vue puis mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste criminelle. Selon le Pnat, l'enquête a mis au jour "des indices graves et concordants" illustrant "sa volonté de commettre un attentat dans son lycée lors de la fête de fin d’année ou alternativement de faire le jihad au sein de l’organisation terroriste Etat islamique".

Après cette mise en examen, "quatre autres personnes, âgées de 14, 16, 17 et 20 ans ont été interpellées" pour leur implication dans un groupe de discussion en ligne. Tous semblaient "partager la même idéologie terroriste et la volonté de rejoindre une organisation terroriste", ajoute le parquet antiterroriste, qui précise que "la personne âgée de 14 ans a été placée sous contrôle judiciaire tandis que les trois autres ont été placées en détention provisoire". L’une d'elles a été mise en examen "courant juin 2024" et les "trois dernières gardes à vue sont intervenues cette semaine et ont donné lieu des déferrements les 11 et 12 juillet 2024".