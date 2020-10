Messages de haine, sécurité scolaire: le Conseil de défense décide des actions "concrètes" après l'assassinat de Samuel Paty

Un Conseil de défense s'est tenu, dimanche, quelques jours après l'attentat contre un professeur de collège dans les Yvelines.

Après l'assassinat vendredi du professeur de collège Samuel Paty, le Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron a décidé, dimanche 18 octobre, de renforcer la sécurité des établissements scolaires à la rentrée et de mener des "actions concrètes" rapides contre les associations ou individus auteurs de messages de haine ou de soutien après l'assassinat de l'enseignant, a indiqué l'Elysée.

Le chef de l'Etat "a demandé qu'on passe rapidement à l'action et qu'on ne laisse aucun répit à ceux qui s'organisent pour s'opposer à l'ordre républicain", a ajouté l'Elysée, à l'issue de cette réunion de 2h30 avec six ministres et le procureur anti-terroriste Jean-François Ricard.

Dans le viseur du gouvernement et du chef de l'Etat figurent notamment les auteurs des 80 messages de soutien à l'assassin repérés sur les réseaux sociaux. Ils seront l'objet de procédures de contrôle dès lundi.