Hommage à Samuel Paty : marée humaine sur la place de la République à Paris

C'est une marée humaine qui a envahi la place de la République, à Paris, dimanche 18 octobre. Après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, décapité vendredi 16 octobre pour avoir enseigné la liberté d'expression, l'émotion est immense. "Ce qui est arrivé est vraiment ignoble. On ne peut pas le laisser passer. Apprendre qu'un enseignant ne peut pas être libre d'enseigner, faire son travail... il doit réfléchir aux enfants qui peuvent être choqués ou aux parents, ce n'est pas possible. La République est une et indivisible", témoigne une manifestante au micro de France Télévisions, dimanche 18 octobre.



"On est solidaire, on est là, et on ne laissera pas faire "

Sous les masques, l'émotion est palpable. Des anonymes brandissent des caricatures et des Unes de Charlie Hebdo. Beaucoup de professeurs sont présents, venus apporter leur soutien et faire entendre leur colère. "On avait besoin d'être ensemble, tous ensemble, de se montrer à nous qu'on était solidaires et qu'on n'acceptait pas, et de montrer aussi à tout le monde, aux extrémistes, au gouvernement, de dire : on est solidaire, on est là, et on ne se laissera pas faire", explique Stéphanie Castera, professeure des écoles.

