DIRECT. Attentat dans les Yvelines : une onzième personne placée en garde à vue

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CONFLANS

: Plusieurs personnes sont venues déposer des fleurs devant le collège du Bois d'Aulne, où travaillait Samuel Paty.















(Marie Magnin / Hans Lucas via AFP)

: "Enseigner la liberté d'expression fait partie du programme du second degré, donc il appliquait le programme. Et c'est pour avoir appliqué le programme qu'il a été assassiné."



Samuel Patyétait "très engagé dans sa mission d'enseignant" et il "était toujours dans le dialogue", témoigne sur franceinfo Christophe Capuano, lui-même professeur d'histoire à l'université Lyon 2.



: La onzième personne placée en garde à vue est issue de l'entourage de l'assaillant. Plusieurs personnes de la famille du tueur –ses parents, son grand-père et son petit frère– ainsi que de son entourage proche ont été interpellées dès vendredi soir.

: Une onzième personne a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, a appris franceinfo de source judiciaire et policière.

: S'il avait exercé une menace directe, "les services de renseignement auraient judiciarisé son cas", assure Laurent Nuñez, tout en reconnaissant que "le fait de rendre publique la polémique comme l'a fait un parent d'élève et de livrer en pâture aux réseaux sociaux le nom de l'enseignant constitue une menace indirecte".





: Abdelhakim Sefrioui, figure connue de l'islam radical, fiché S, qui fait partie des personnes gardées à vue, "n'était pas porteur de menace directe" contre Samuel Paty, a estimé sur franceinfo Laurent Nuñez, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

: Le patron de La République en marche, Stanislas Guerini, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, et celui d'Europe-Ecologie-Les Verts, Julien Bayou ont notamment annoncé leur participation.

: Les responsables des principaux partis politiques, associations et syndicats manifesteront aujourd'hui à 15 heures à Paris, place de la République, et dans de nombreuses autres villes dont Lyon, Toulouse, Strasbourg, Nantes ou encore Marseille, Lille et Bordeaux.

: Voici les principales informations ce matin :



• D'importantes manifestations sont attendues aujourd'hui partout en France en hommage au professeur Samuel Paty, assassiné vendredi pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Suivez notre direct.



• Couvre-feu pour 20 millions de Français, interdiction de se réunir à Londres, écoles fermées en Pologne... Des mesures draconiennes sont entrées en vigueur ce week-end en Europe dans l'espoir de juguler la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.



L'Azerbaïdjan accuse l'armée arménienne de violer le nouveau cessez-le-feu dans le Nagorny Karabakh, quelques heures après son entrée en vigueur, Erevan ayant aussi blâmé Bakou pour ne l'avoir pas respecté. Voici l'article à lire pour comprendre la situation.