Hommage à S. Paty et à B. Bernard : "Les parents doivent se positionner en tant que référents pour leurs enfants", explique Anne Sénéquier, pyschiatre

Un an après la mort de Dominique Bernard, les collèges et lycées vont respecter ce lundi une minute de silence en hommage au professeur assassiné à Arras ainsi qu’à Samuel Paty, tué en 2020.

Un an après la mort de Dominique Bernard, les collèges et lycées vont respecter ce lundi une minute de silence en hommage au professeur assassiné à Arras ainsi qu’à Samuel Paty, tué en 2020.

Une minute pour rendre hommage à deux professeurs assassinés. Ce lundi 14 octobre, les collèges et lycées de France sont invités à respecter un moment de silence en mémoire de la mort de Samuel Paty, tué en 2020, et de Dominique Bernard, tué il y a an. Mais comment trouver les mots justes à l’école ? "Cela dépend de l'âge de l’enfant parce que son développement et sa compréhension ne sont pas la même. Sa capacité de gérer les émotions qui en découle. Les parents doivent se positionner en tant que référent pour ce genre de questions parce que si vous ne le faites pas, c’est la cour de l'école qui va le devenir", assure Anne Sénéquier, pyschiatre et co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'Iris.

"Ouvrir une discussion"

"Ce sont des sujets dont les enfants discutent à l'école notamment parce qu’il y a une minute de silence qui est nécessaire. Pour tous ces évènements sociaux, il faut que les parents puissent se sentir référents et que les enfants puissent venir vers eux. Donc l'idée c’est de ne pas seulement délivrer une information et l’enfant se débrouille avec cela, mais d’ouvrir une discussion", ajoute la psychiatre.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus