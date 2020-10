Assassinat de Samuel Paty : une journée d'hommages à l'enseignant

C. Weill-Raynal, France 3 Régions, C. Beauvalet

Recueillement et dignité, malgré la colère : comme partout en France, un hommage à Samuel Paty a eu lieu mercredi 21 octobre au matin à Nantes (Loire-Atlantique). Des habitants de toutes origines étaient présents. "Nos valeurs sont et seront plus fortes que la barbarie et l'obscurantisme", a déclaré Johanna Rolland, maire (PS) de Nantes, devant la foule.



Hommage national à Paris

En Ardèche, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant un collège. "On est les premiers concernés car on est la génération d'après. Si on ne veut pas que des choses comme ça se reproduisent, il faut qu'on soit éduqués, surtout à la liberté d'expression", témoigne une élève. À Dijon (Côtes-d'Or), le recueillement s'est fait sur fond de patriotisme. Les participants ont entamé la Marseillaise en hommage au professeur assassiné. En fin de journée, un hommage national sera rendu à Paris.

